Zarif: l'Arabie saoudite ne peut jamais gagner au Yémen

Mohammad Javad Zarif a déclaré dimanche soir lors d'une interview accordée à la chaîne libanaise Al-Manar: "L'Arabie saoudite ne peut pas remporter une victoire militaire au Yémen ou réaliser par des négociations ce qu'elle n'a pas pu faire militairement.", a déclaré à IRNA dimanche soir Mohammad Javad Zarif.

"Si le régime sioniste veut attaquer l'Iran, il se suicide. Les voisins de l'Iran ont commis l'erreur de permettre à ce régime d'entraîner le conflit sur leur territoire et ce régime perturbera bientôt la sécurité de ces pays et ne pourra pas les défendre.", a souligné le chef de la diplomatie iranienne.

"L'objectif de l'Iran en Syrie est de lutter contre le terrorisme, et le régime sioniste doit comprendre que la politique de soutien aux groupes terroristes ne restera pas sans réponse.", a ajouté Zarif.

Concernant les dernières évolutions au Liban, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré: "L'Iran soutient les groupes libanais pour qu'ils parviennent à un accord entre eux, et personne ne peut non plus imposer un accord aux Libanais. Après l'explosion du port de Beyrouth, l'Iran a proposé de fournir une assistance au Liban, mais la pression américaine a empêché la réalisation de cette assistance."

