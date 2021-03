Cours francophones de "langue et littérature persanes et de civilisation iranienne"

Le Département de langue et civilisation Iraniennes du Centre Franco-Iranien et la Faculté des études du monde de l’Université de Téhéran ont organisé « Cours de langue et littérature persanes et de civilisation iranienne ». Ces cours virtuels qui se tiennent en langue française seront débutés à partir du 29 mars 2021.

Présentation du Corps Professoral:

Cours de littérature persane:

Rouhollah Hosseini: Professeur à l’Université de Téhéran, Membre fondateur et Rédacteur de la revue mensuelle francophone d’art et de culture, "La Revue de Téhéran", où il a traduit bon nombre de poètes persans contemporains. De même, il a publié aux Editions Harmattan, à Paris, "Crise de la modernité et Modernité en crise: Une étude contrastive de l’œuvre d’Albert Camus et celle de Sadegh Hedayat". Lecteur acharné de la littérature française, Rouhollah Hosseini (Atash) a donné également jour en 2019, à un recueil de nouvelles intitulé "Les vagues et les mers", chez les Editions Négâh.

Cours de civilisation iranienne (par ordre alphabétique):

Hanieh Mirshams: Responsable « service tourisme » chez Havas Voyages de 2006 à 2010, responsable « groupes et incentives » chez Havas Voyages depuis 2010, fondatrice et directrice de l'agence Nafas depuis 2018, spécialiste de l'organisation de MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), et gestion des déplacements privés pour clients VIP à travers le monde.

Jean-Claude Voisin: Diplomate, écrivain, historien et archéologue (spécialiste des fortifications médiévales, et de l'habitat fortifié au Moyen-orient), spécialiste du Moyen-Orient et de l’Iran, ancien rédacteur en chef du magazine "Paris-Téhéran", ancien directeur des instituts français de Beyrouth, Téhéran, et Alger.

Cours de langue persane:

Seyedvahid Yaghoubi: Docteur en littérature comparée, enseignant de persan au Centre Culturel Iranien à Paris 2019-2020, membre du Conseil d’Administration du "Centre Franco-Iranien" depuis 2016, auteur de livre «L’Esthétique de la courbe dans la poésie surréaliste», Harmattan, Paris, octobre 2020; assistant de rédaction de cours virtuels, Université de Téhéran, 2008-2009.

Pour toute information complémentaire, les intéressés peuvent contacter le Centre Franco-Iranien via le courriel contact@france-iran.org ou visiter le site internet www.france-iran.org

Le Centre Franco-Iranien:

Le Centre Franco-Iranien est une association créée en août 2016 en vue d’approfondir les relations entre la France et l’Iran dans l’ensemble des domaines. Cette association a organisé 45 évènements en espace de 4 ans et demis, dont 3 évènements qui furent des premières dans les relations bilatérales franco-iraniennes des 50 dernières années (1er déplacement d’une délégation de Maires iraniens en France; 1er déplacement d’une délégation de femmes d’affaires iraniennes en France; 1er festival du cinéma iranien en France). Ce centre franco-iranien vient de signer un accord de coopération avec l'Université de Téhéran.

La Faculté des études du monde de l’Université de Téhéran:

L'Institut d'études nord-américaines et européennes a été fondé en 2004. Cet Institut est devenu en 2007 une faculté indépendante offrant des cours dans de plus en plus de pays à travers le monde.

À l'origine, la faculté offrait des programmes dans 8 domaines. Les programmes comprenaient des cours sur l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, l'Amérique latine, l'Inde, l'Allemagne et l'Iran (offerts uniquement aux étudiants internationaux). La faculté a récemment commencé à offrir des programmes sur les pays arabes tels que l'Égypte, l'Irak et la Palestine, ainsi que le Japon et certains pays africains.

La Faculté des études du monde de l’Université de Téhéran est le seul établissement universitaire en Iran qui propose des programmes d'études supérieures axés sur l'étude de différents pays avec une approche interdisciplinaire.

Pour s'inscrire aux programmes (Master et Doctorat) des études iranologiques (Iranian Studies) au sein de la Faculté des études du monde de l’Université de Téhéran, les étudiants internationaux peuvent consulter le site https://fws.ut.ac.ir/en/.

