Un webinaire international sur la langue persane organisé en France

Le Centre Franco-Iranien en partenariat avec le Centre Universitaire d’Etudes et de Recherches Iraniennes d’Alsace et l'Institut Culturel Negarestan-e Andisheh organise le webinaire international "La langue persane, instrument du dialogue interculturel" en présence des experts iraniens et français. Ce webinaire se tiendra, en visioconférence, le 18 décembre 2020, de 18h00 à 19h30 (heure de Paris).

Le Centre Franco-Iranien est une association créée en France en août 2016, ayant pour objectif d’approfondir et développer les relations franco-iraniennes dans l’ensemble des domaines (institutionnel, économique et commercial, culturel et artistique, sportif, universitaire, …) et d’œuvrer pour le renforcement des liens d’amitié entre les deux peuples iranien et français. Le Centre Franco-Iranien a également organisé la semaine dernière un autre webinaire axé sur le cinéma Iranien.

Negarestan-e Andisheh est un institut culturel et artistique et une maison d’édition ayant débuté ses activités au printemps 2015. Il s’agit d’un ensemble privé ayant pour objectif de présenter les activités culturelles ainsi que les œuvres des chercheurs et artistes iraniens ; tout en offrant ses services aux institutions scientifiques et culturelles iraniennes, en vue de faciliter leurs contacts et relations internationales.

Centre Universitaire d’Etudes et de Recherches Iraniennes d’Alsace est constitué en 2006 dans le but de promouvoir et développer les contacts culturels, scientifiques et techniques avec l’Iran, ainsi que pour favoriser la connaissance de la langue et la culture persanes.

Les conférenciers de ce webinaire seront (par ordre alphabétique):

Farideh ALAVI: Professeure de l’Université de Téhéran en langue et littérature françaises. Elle a mené des recherches et rédigé de nombreuses publications dans les domaines des littératures française, persane et de la littérature comparée. Ses publications portent particulièrement sur la littérature romanesque française et sur la littérature comparée. Elle est l’auteure de deux ouvrages sur le Nouveau Roman, de plusieurs articles portant sur les romans français et persans du XXe siècle ainsi que sur la traduction des romans et des poèmes. Elle a dirigé plusieurs thèses de doctorat et mémoires de master portant sur le roman, la poésie et la traduction. Elle était, pendant plusieurs années, la doyenne de la Faculté des langues et des littératures étrangères de l'Université de Téhéran.

Hossein BEIKBAGHBAN: Professeur honoraire de l’Université de Strasbourg depuis 2016, Président du Centre Universitaire d’Etudes et de Recherches Iraniennes d’Alsace. Professeur émérite de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg : de 2006 à 2016 ; Après 39 ans à la direction du Département d'études persanes, Faculté des langues, littératures et civilisations étrangères, Université des sciences humaines de Strasbourg, Professeur Hossein Beikbaghban a réussi à mettre en place en France la première filière complète Licence-Master et Doctorat en langue et littérature persanes.

Francis RICHARD: Iranologue, écrivain, Chercheur et expert en manuscrits anciens persans, ancien conservateur à la Bibliothèque nationale de France, ancien directeur du département des arts de l'Islam du Louvre et ancien Directeur scientifique de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations.

Mohammad ZIAR: Docteur ès lettres françaises. Essayiste, poète bilingue et traducteur. Il a publié une quarantaine d'articles dans les revues universitaires tant en Iran qu'en Europe et en Amérique. Il est aussi l'auteur ou le traducteur d'une dizaine de livres en persan et en français dont un recueil de poèmes Alter écho publié à Paris en 2017 aux éditions de L'Harmattan. Actuellement il est doyen de la Faculté des Langues Étrangères de l'Université Azad Islamique de Téhéran-Centre.

Le modérateur de ce webinare iranologique sera:

Vahid YAGHOUBI: Docteur en littérature française et comparée, Professeur de langue persane, écrivain (Esthétique de la courbe dans la poésie surréaliste, Paris, Harmattan, 2020), et spécialiste des questions culturelles, artistiques au Centre Franco-Iranien.

Les intéressés peuvent connecter le courriel: contact@france-iran.org en vue de s'inscrire dans la liste des participants à ce webinaire francophone sur la langue persane.

