L'Iran est devenu « le premier producteur-exportateur » d'acier au monde (Ministre)

Téhéran(IRNA) –« Autrefois, l’Iran était importateur d'acier, mais aujourd'hui nous sommes producteurs et exportateurs d'acier et notre pays est classé 11e au monde dans le domaine de la production d'acier », se félicite ce jeudi le ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Alireza Razm Hosseini.

Selon le correspondant économique de l'IRNA, Alireza Razm Hosseini s'exprimant jeudi ‌premier avril et lors de la cérémonie de la mise en exploitation des cinq projets nationaux de ce ministère, dans cinq provinces du pays, qui s'est déroulée par un décret présidentiel en ligne, a ajouté : ‌ « Le premier projet mis en service aujourd'hui, est lié à la production d'acier allié spécial dans l'usine d'Esfarayen au nord-est de l'Iran, pour laquelle une nouvelle ligne de production a été lancée. Il a poursuivi : « Ces aciers spéciaux sont utilisés pour les tuyaux sans soudure dans les industries de la société pétrolière et gazière de l'Iran, et à cet égard, ils aideront à la production nationale et à la production de pièces en alliage spécial qui seront inaugurées aujourd'hui. » « Aujourd'hui, une mine de cuivre privée sera également mise en exploitation dans la province de Qazvin », a-t-il ajouté. «Aujourd'hui nous assistons à des réalisations précieuses. Le secteur privé qui est progressivement entré dans le domaine du cuivre, qui nécessite également de gros investissements est devenu très actif dans ce domaine. » « Alors qu'avant la Révolution, notre production dans ce secteur était nulle, elle atteint aujourd'hui 400 000 tonnes et nous exportons même du cuivre vers le monde », se félicite le ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Alireza Razm Hosseini. « Nous sommes également aujourd'hui un exportateur de carreaux de céramique », a-t-il fait encore savoir. Lire aussi: Inauguration de 5 projets industriels importants par ordre du Président Rohani Sur ordre du Président de la RII, Hassan Rohani, et en présence du ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, 5 projets industriels importants ont été mis en exploitation par vidéoconférence, ce jeudi. Plus d'un milliard et cinq cents euros ont été investis pour lancer ces projets. Avec l'ouverture de ces projets, des occasions d'emplois directs ont été créés pour plus de 1 290 personnes. Ces projets ont été mis en œuvre dans cinq provinces iranienne : Khorasan du Nord, Kerman, Qazvin, Semnan et Fars. Les dits projets concernent divers domaines à savoir : les productions de lingots d'alliage, de cuivre cathodique, de carreaux de céramique, de concassage et de granulation de minerai de fer.