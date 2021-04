AIEA: l'Iran produit l'hexafluorure d'uranium (UF6) enrichi à 60%

Selon le correspondant de l'IRNA à Londres, Kazem Gharibabadi a déclaré dimanche matin: "Un rapport de l'AIEA, indique que l'Agence a vérifié le 17 avril que l'Iran a commencé la production de l'hexafluorure d'uranium (UF6) enrichi à 60% en injectant du gaz UF6 enrichi jusqu'à 5% simultanément par deux cascades de centrifugeuses IR4 et IR6 dans les lignes de recherches et de développement du Site de Natanz."

"Selon la déclaration de l'Iran à l'AIEA, le niveau d'enrichissement d'UF6 produit était de 55,3%.", a ajouté l'Ambassadeur d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne.

La République islamique d'Iran a annoncé, le 13 avril, le début de l'enrichissement à 60% d'uranium. Abbas Araghchi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le négociateur en chef de l'Iran sur le dossier nucléaire, a déclaré dans une interview faisant référence à la remise d'une lettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique: "Dans cette lettre, nous avons annoncé que nous allons commencer l'enrichissement d'uranium à 60%. Certains médicaments radio-isotopiques nécessitent jusqu'à 60% de matériel enrichi. Les détails techniques de ces médicaments seront fournis par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, mais nous avons dit à l'agence aujourd'hui que cela serait fait. Et à partir d'aujourd'hui, nous commencerons l'enrichissement à 60% au niveau des besoins médicaux, et ce travail se poursuivra."

