Exportations de détergents et de produits d'hygiène iraniens aux États-Unis et en Europe

Téhéran (IRNA)- « Malgré tous les problèmes causés par le Covid et les sanctions, l’Iran a atteint le taux de l’autosuffisance dans la production des produits d'hygiène, de beauté et de santé et certaines entreprises du pays en ont même exporté aux États-Unis, au Canada et en Europe », a déclaré le président du Conseil d'administration de l'Association iranienne de l'industrie des détergents, de la santé et des cosmétiques, Bakhtiar Alam Beigui.

« Aujourd'hui, malgré la crise sanitaire du Covid19 et l'augmentation de la consommation, une production suffisante est réalisée par les usines nationales du pays », a déclaré le responsable à l’occasion d’un entretien avec le correspondant économique de l’IRNA, ce jeudi 29 avril. « Malgré les difficultés de production l'année dernière (l’année iranienne de 1399) en raison de la Covid, et du maintien des sanctions dont le pays fait l’objet, nous avons vu une augmentation de 10% de la production l’année dernière », a-t-il précisé. « Les exportations de produits de santé et de beauté s'élevaient à 117 millions de dollars à la fin de janvier 2021 », a-t-il déclaré faisant référence aux derniers statistiques. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**