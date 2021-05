Le début de l’inscription des candidats à l'élection présidentielle

Selon le communiqué du Conseil des gardiens de la Constitution de la République islamique d'Iran, les candidats doivent se présenter au ministère iranien de l'Intérieur avec les documents nécessaires depuis le 11 jusqu'au 15 mai 2021.

Parmi les conditions de l'inscription, le candidat doit être âgé d'au moins 40 ans et d'au plus 75 ans.

D'après la loi sur l'élection présidentielle, les personnes qui peuvent se présenter aux élections présidentielles, sont les adjoints des chefs des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), les membres du Conseil suprême de la sécurité nationale, du Conseil d'opportunité, le directeur du Centre d'administration des écoles religieuses, les présidents des universités d'État, les chefs d'organisations gouvernementales et non gouvernementales et institutions au niveau national, les commandants des forces armées avec le grade de général de division et au-dessus, le président de l'Université islamique libre, les gouverneurs et les maires des municipalités des villes avec une population de plus de deux millions d'habitants.

La 13e élection présidentielle de la République islamique se tiendra le 18 juin 2021 en même temps que le 6e mandat des Conseils islamiques de la ville, du village et des nomades. Dans certaines régions, les élections de l'Assemblée des Experts et celles de l'Assemblée islamique aussi seront parallèlement tenues.

