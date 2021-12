Afghanistan : l'Iran aide la communauté internationale par son accueil massif des réfugiés (HCR)

Selon un rapport de l’IRNA publié lundi 20 décembre citant le centre d'information du ministère de l'Intérieur, Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a rencontré aujourd’hui le ministre de l'Intérieur Ahmad Vahidi.

Notant que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés travaille avec l'Iran sur la question des ressortissants et des réfugiés depuis maintenant plus de 40 ans ; Il a déclaré : « Depuis l'arrivée des réfugiés afghans en Iran, nous avons commencé à interagir et à coopérer avec l'Iran. »

S'adressant au ministre de l'Intérieur, il a déclaré : « Nous nous réunissons à un moment où, en raison des récentes évolutions afghanes, davantage de migrants de ce pays ont afflué vers l'Iran. »

Le Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés a ajouté que sa visite en Iran a pour objectif de développer les coopérations bilatérales et multilatérales pour aider les ressortissants afghans.

Faisant référence aux déclarations du ministre iranien de l'Intérieur Il a déclaré : « Les exigences de l'Iran dans le domaine de l'aide internationale sont compréhensibles et cette question a été soulevée par le HCR à plusieurs reprises auprès des dirigeants européens ».

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a reconnu que malgré les sanctions, l'Iran a toujours réservé un bon accueil aux ressortissants afghans.

M.Grandi a promis de discuter, lors de sa rencontre prévue ce soir avec les ambassadeurs des pays européens, plus sérieusement de la responsabilité de l'Union européenne sur la question.

Se référant au défi des sanctions, il a déclaré : « Cela a compliqué la crise des réfugiés et rendu difficile la fourniture de services aux citoyens afghans. »

