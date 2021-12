JCPOA : négociations bilatérales Iran-France à Vienne

Selon l’IRNA, la réunion se tient à un moment où la France n'aurait pas joué de rôle constructif dans le septième cycle des pourparlers de Vienne et a été critiquée par la partie iranienne à cet égard.

Une source bien informée avait précédemment déclaré à propos de l'obstruction de l'équipe de négociation française dans les pourparlers sur les sanctions que le projet de l’accord de Vienne avait progressé en l'absence des Français, mais dès leur retour, le processus de négociation s'est ralenti.

Dans une interview à l’IRNA, il a ajouté : « L'équipe de négociation française n'a pas joué un rôle constructif dans les négociations, et principalement avec ses jets de pierres, elle a considérablement ralenti le déroulement des pourparlers. »

La rencontre de l'Iran avec les parties européennes à l'Assemblée générale de l'ONU s'étant généralement déroulée sous forme de réunions quadripartites (Iran, France, Allemagne et Royaume-Uni), la rencontre bilatérale d'aujourd'hui pourrait indiquer l'importance de la question.

Il s'agit de la troisième rencontre d'Ali Bagheri, le négociateur en chef de l'Iran avec les autres parties, pendant les négociations en cours et quelques heures avant la réunion de la Commission mixte du Conseil de sécurité de l'ONU. Le négociateur en chef de l'Iran a déjà rencontré les chefs des délégations de la Russie et de la Chine, ainsi qu'un représentant de l'Union européenne.

Selon le calendrier annoncé, la réunion d'ouverture de la Commission mixte du JCPOA se tiendra à 18h00 heure locale (20h30 heure de Téhéran). Comme d'habitude, Enrique Mora informera les journalistes après la réunion des résultats des pourparlers et des perspectives à venir.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeid Khatibzadeh, a déclaré aux journalistes plus tôt: « J'espère que cette fenêtre apprécie l'opportunité pour l'autre partie. L'Iran a maintenu le JCPOA en vie et ne s'est pas retiré de l'accord malgré toutes les pressions américaines, on peut dire que lui seul a maintenu en vie ce document international. Mais ce processus ne peut plus continuer. Ce document nécessite la participation de toutes les parties signataires pour pouvoir survivre. »

« J'espère que l'autre partie appréciera cette opportunité et viendra à Vienne pour lever efficacement les sanctions. Si cela se produit, un accord est disponible. », a-t-il déclaré.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench