Levée des sanctions : Ali Bagheri entame ses nouvelles consultations diplomatiques à Vienne

Selon le correspondant de l'IRNA à Vienne le mardi 8 février, le principal négociatrice iranien, Ali Bagheri s’est rendu ce mardi à l'hôtel Coburg il y a quelques heures. Il doit rencontrer d'autres représentants négociateurs après ses entretiens avec monsieur Mora.

La huitième série de pourparlers sur la levée des sanctions, qui a débuté le 27 décembre, a repris aujourd'hui mardi après une pause de quelques jours. Les délégations étaient retournées dans leurs capitales respectives la semaine dernière pour consultations et prendre des décisions politiques.

Ces derniers jours, de nombreux espoirs ont été suscité de la part de l'autre partie pour que les négociations aboutissent à ce cycle. C'est alors que la politique de principe de l'équipe de négociation de la République islamique d'Iran est depuis le début des pourparlers axées sur les intérêts, les principes et les instructions définis pour ces négociations et que le temps nécessaire pour parvenir à un accord dépend de la réponse du camp d’en face à ces principes.

La République islamique d'Iran veut parvenir à un bon accord dans les plus brefs délais, mais elle ne se précipitera pas dans les négociations, et des délais inappropriés avancés d’autres parties ne pousseraient pas l’Iran à renoncer à ses lignes rouges et à ses principes.

