L'Iran et le Qatar signent quatre accords «dans le domaine du transport»

Téhéran - IRNA - Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain et le ministre des Transports du Qatar signeront quatre accords dans les domaines du transit, du transport maritime et aérien lors de la visite de deux jours du Président Ebrahim Raïssi à Doha prévue demain lundi.

Selon IRNA citant le site du gouvernement de la RII, le ministre des Routes et du Développement urbain, Rostam Ghasemi, lors d'une réunion avec le ministre qatari des Transports, a discuté du lancement de lignes maritimes régulières, du transport de transit et de l'augmentation des vols entre les deux pays. La signature de quatre accords en présence du Président de la République islamique d'Iran et de l'Emir du Qatar est également à l'ordre du jour. Il est à noter que l'ayatollah Seyyed Ebrahim Raïssi est également attendu demain (lundi) 21 févruer à Doha pour assister au Sommet mondial des pays producteurs du gaz.