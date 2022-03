La négociation avec les États-Unis n'est pas à l'ordre du jour de l'Iran à Vienne (Shamkhani)

« Des pourparlers de Vienne sont en cours entre l'Iran et P4+1 (Grande-Bretagne, Chine, France, Russie plus Allemagne) et le représentant de l'UE, et cette voie restera inchangée jusqu'à ce qu'un résultat soit atteint », a tweeté Shamkhani.

«La négociation avec les États-Unis n'est pas à l'ordre du jour de l'équipe iranienne car elle ne sera la source d'aucun progrès», a-t-il ajouté.

L'Iran et les grandes puissances mondiales, avec les États-Unis indirectement impliqués, négocient actuellement à Vienne dans le but de rétablir l'accord nucléaire de 2015, dont l'ancien président américain Donald Trump s'est retiré unilatéralement en 2018 et a rétabli les sanctions contre l'Iran.