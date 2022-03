L'Iran et le Qatar signent 14 documents de coopération lors de la visite de Raïssi

Au cours de la première journée de la visite du président iranien Ebrahim Raïssi au Qatar lundi matin, des contrats dans les différents domaines politique, économique, culturel, sportif ont été signés par les ministres iranien et qatari en présence de l'émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le président iranien Ebrahim Raïssi.

Les 14 documents de coopération signés concernent les domaines de l'aviation, du commerce, de la navigation, de la radio et de la télévision, de l'annulation des visas, de l'électricité, des normes, de la culture et de l'éducation.

Après la rencontre et la signature des documents de coopération, l'émir du Qatar et le président iranien ont assisté à une conférence de presse conjointe.

«Nous recherchons un changement dans les relations régionales vers l'interaction, la coopération et l'intégration, a déclaré Raeisi lors de la conférence de presse conjointe», a déclaré Raïssi.

Se référant aux pourparlers en cours à Vienne, le président iranien a déclaré que les États-Unis devaient prouver leur volonté de lever les sanctions anti-iraniennes.

Il a également déclaré : «Aujourd'hui, nous avons élargi notre coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des infrastructures, de la culture et de la sécurité alimentaire».

L'Iran a gagné les batailles contre le terrorisme et la campagne de pression maximale menées par l'ancien président américain, a également noté le président.

La capacité de l'Iran à lutter avec succès contre le terrorisme apporte la sécurité au monde, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Iran tendait la main de l'amitié aux pays de la région pour une interaction maximale.

Le président a également déclaré que les voisins de l'Afghanistan et tous les groupes doivent aider le pays à former un gouvernement national inclusif.

Raïssi a également appelé à la levée du blocus sur le peuple yéménite opprimé, soulignant que la seule solution à la crise yéménite est les pourparlers intra-yéménites.

L'émir du Qatar, pour sa part, a déclaré que les accords signés avec l'Iran renforcent la coopération entre l'Iran et le Qatar, accordant une grande importance au rôle des comités mixtes dans le renforcement des relations bilatérales.

L'émir a également souligné la nécessité de mettre fin à l'agression du régime israélien contre les Palestiniens, soulignant que les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination.

Concernant les pourparlers en cours à Vienne, Al-Thani a déclaré que son pays espère qu'un accord sera conclu qui répondra aux exigences de toutes les parties et garantira les droits de tous les pays à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

L'émir du Qatar a remis le kit national de football de son pays à Raïssi après avoir félicité l'Iran pour sa qualification pour la coupe du monde 2022 au Qatar en tant que premier pays asiatique.

Le président assistera également ce soir à une réunion avec des Iraniens vivant au Qatar, ainsi qu'avec des hommes d'affaires qataris et iraniens, et les délégations de haut niveau des deux pays discuteront des questions bilatérales les plus importantes.

Raïssi et la délégation qui l'accompagne sont arrivés à Doha lundi matin pour rencontrer de hauts responsables qatariens et assister à la 6e réunion au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) à Doha.