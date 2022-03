Le Qatar espère un bon accord lors des négociations de Vienne

Le Cheikh Tamim a ajouté, lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce lundi avec le président de la République, Ebrahim Raïssi, que le Qatar « suit avec intérêt l'évolution des négociations de Vienne, car cette question a un impact sur la sécurité et la stabilité de la région.»

Il a noté qu'il avait discuté avec le président iranien un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, dont le premier est la sécurité et la stabilité de la région.

L'émir du Qatar a annoncé que Doha était prête à fournir toute assistance pour assurer la fin des différends et renforcer la sécurité et la stabilité de la région.

Il a évoqué la signature d'un certain nombre d'accords avec la partie iranienne ; Indiquant que ces documents sont très utiles pour son pays.

Il a également relevé le rôle important joué par le Comité mixte de coopération entre l'Iran et le Qatar, dans le cadre du développement de la coopération bilatérale ; Décrivant la dernière réunion de ce comité en novembre 2021 dans la ville iranienne d'Ispahan, elle a été très fructueuse, dans l'attente de la tenue de la réunion du comité cette année, organisée par le Qatar.

Dans un autre aspect de ses déclarations d'aujourd'hui, le Cheikh Tamim a confirmé sa bienvenue aux supporters iraniens qui viendront à Doha pour assister à la Coupe du monde 2022.

Il a évoqué ses discussions avec l'ayatollah Raïssi sur la question palestinienne, comme étant le principal problème dans la région ; les deux parties ont affirmé la cessation de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et la recherche d'une solution conforme aux résolutions internationales, garantissant à ce peuple son droit à l'autodétermination et à vivre dans la paix et la dignité.

L'émir du Qatar a déclaré qu'il avait également discuté avec l'ayatollah Raïssi des questions de l'Afghanistan, de la Syrie et du Yémen ; Il espère que des solutions judicieuses seront trouvées dans les meilleurs délais pour ces dossiers.