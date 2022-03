Raïssi appelle à la création d'un centre commercial iranien au Qatar

Téhéran (IRNA)- Le président iranien Seyyed Ebrahim Raïssi a déclaré que la création d'un centre de commerce et d'affaires iranien au Qatar entraînera l'introduction de capacités et de capacités élevées du pays pour les entrepreneurs et commerçants qataris.

Le président Raïssi a fait ces remarques lors de sa rencontre avec le cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Premier ministre du Qatar à Doha lundi et a souligné aujourd'hui que la République islamique d'Iran a obtenu des réalisations saillantes dans divers domaines sur les scènes internationales. Au cours de la réunion, le président Raïssi a qualifié les relations entre les deux pays, l'Iran et le Qatar, de «très profondes, amicales et amicales». Il a poursuivi en disant qu'il existe de bons liens politiques, économiques, culturels et sociaux entre les deux nations, mais que ce niveau de relations n'est pas à la mesure des capacités existantes des deux pays. Ailleurs dans ses remarques, Raïssi a souligné les sanctions oppressives et cruelles imposées à l'Iran et a déclaré : «Malgré des sanctions sévères, l'Iran a réussi à obtenir des résultats saillants sur les scènes internationales dans tous les domaines.» Se référant à l'organisation qatarie de la Coupe du monde de football 2022, Raïssi a déclaré que l'Iran était prêt à toute coopération pour une meilleure organisation de cet événement sportif prestigieux. Le Premier ministre qatari, à son tour, a qualifié la visite du président iranien au Qatar d'«historique et significative» et a ajouté que les deux pays jouissent de capacités et de potentiels élevés pour développer leurs relations dans tous les domaines. Passant au grand intérêt des Iraniens et des Qataris pour le football, le Premier ministre du Qatar a félicité l'équipe nationale iranienne de football pour sa qualification pour la Coupe du monde 2022 et a déclaré que le sport est l'un des meilleurs moyens de renforcer les interactions entre les nations au-delà de la qualité des relations politiques entre Gouvernements.