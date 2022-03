Journée internationale de la langue maternelle - une occasion de préserver un précieux patrimoine humain

Aujourd'hui est la Journée mondiale de la langue maternelle, la langue que nous apprenons et apprenons à parler avant de naître dans l'utérus et de penser dans cette langue à l'âge adulte.

Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la langue maternelle avec une décennie d'efforts mondiaux pour préserver ce précieux patrimoine humain ; Un héritage précieux dont dépendent la vie et la pérennité d'autres héritages.

La langue maternelle nous dit que les zones culturelles ne peuvent pas être limitées par la loi politique et que les terres ne peuvent pas être encapsulées dans des mots, de sorte que la disparition de la langue maternelle conduira à la destruction de la culture.

Ainsi, la décennie à venir a été désignée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour une action mondiale en faveur des droits reconnus des peuples autochtones comme la Décennie internationale des langues autochtones (2032-2022).

Au cours de cette décennie internationale, l'utilisation, la préservation, la revitalisation et la promotion des langues autochtones ont été identifiées comme une priorité mondiale.

L'approche proposée par l'UNESCO est celle du respect de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, qui renforce la coopération internationale et nécessite l'adoption de mesures concrètes visant la revitalisation, le développement et la pérennité des langues autochtones.

Le slogan de l'UNESCO à l'occasion de la Journée de la langue maternelle est de promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société, en mettant l'accent sur la compréhension interculturelle basée sur l'enseignement de la langue maternelle et son importance dans l'établissement d'un lien entre les pays multiculturels.

De nombreuses langues sont aujourd'hui en voie de disparition dans le monde, des langues qui n'auront peut-être bientôt plus de dialecte. Les gens qui connaissent cette langue disparaissent, et d'autres ne l'apprennent pas. En pratique, le danger qui menace aujourd'hui ces langues réside dans l'échec de leurs parents à les transmettre à leurs enfants.

Nous aspirons à un monde où les gens transmettent leurs langues aux générations futures et créent une société meilleure pour tous.

La capacité des peuples autochtones à apprendre et à transmettre leurs langues aux générations futures est l'un des résultats que nous espérons obtenir au cours de cette décennie internationale.

Cela améliorera la qualité de vie, augmentera la participation à la prise de décision, augmentera la dignité, le respect, la sécurité, l'identité, la confiance en soi, ainsi qu'augmentera les capacités et les compétences et conduira à la maîtrise de la langue, à la vitalité et à une augmentation du nombre d'utilisateurs. .

Il est prévu que l'étude, l'enseignement et la transmission des langues maternelles de génération en génération, ainsi que la langue officielle, bénéficieront aux membres de cette communauté en termes de qualité de vie,

aborder les problèmes émergents et créer des opportunités de participation qui renforcent la confiance en soi, la dignité et l'estime de soi.

Le vaste pays de l'Iran compte à la fois de nombreuses langues et de nombreux dialectes, dont chacun est à son tour important en termes de sociologie et de valeurs sociales.

La langue maternelle en Iran comprend également plusieurs types différents de persan, gilak, khorasan, kurde, balochi et khozzi, dont divers exemples sont parfois des langues et parfois des dialectes, mais les dialectes entrent également dans la catégorie des langues maternelles.

Chacune des langues maternelles en Iran représente un contexte culturel, historique et social distinct, dont l'attention peut renforcer la culture globale du pays.

Proverbes, phrases courtes, anecdotes, contes pour enfants, etc. dans n'importe quelle langue et dialecte expriment le soutien social des différents groupes ethniques, qui regorge d'enseignements judicieux.

Le lien entre la langue maternelle et la patrie est un lien éternel, des mères qui ont laissé leurs enfants avec leurs locuteurs natifs, non pas dans les étendues de la terre iranienne, mais dans la civilisation colorée et diversifiée de l'Iran.