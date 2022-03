L’Iran et la Serbie vers le renforcement des coopérations universitaires

Téhéran (IRNA)- Le président de l'Université de Belgrade et l'ambassadeur de Téhéran ont annoncé que la Serbie et l'Iran signeront prochainement un protocole d'accord sur la coopération scientifique et universitaire, mettant l'accent sur l'expansion des relations scientifiques et universitaires entre les deux pays.

Vladan Jokic a rencontré mardi soir l'ambassadeur d'Iran à Belgrade Rashid Hassanpour. Lors de la réunion, le responsable serbe a souligné la nécessité de développer la coopération scientifique entre les universités des deux parties. En outre, il a souligné qu'un accord mutuel pourrait être efficace dans la compréhension culturelle profonde, le développement de la coopération scientifique, la mise en œuvre de projets communs et l'échange d'étudiants et de professeurs. De son côté, l'ambassadeur d'Iran a présenté un projet d'accord amiable. Hassanpour a noté que le nombre d'étudiants universitaires iraniens en Serbie augmentait. Se référant à la coopération culturelle Téhéran-Belgrade qui remonte à il y a trois décennies, l'ambassadeur a déclaré que l'expansion des liens culturels et scientifiques est précieuse. Fondée en 1863, l'Université de Belgrade a été inscrite pour la première fois sur la liste de Shanghai en 2012.