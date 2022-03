Le commerce extérieur de l'Iran a atteint 90 milliards de dollars (Douanes)

« Sur ce montant, 112 millions et 658 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 43 milliards et 517 millions de dollars constituaient la part des marchandises d'exportation, dont nous assistons à une croissance de 10% en poids et de 40% en valeur », a-t-il ajouté.

S’agissant des statistiques d'importation de marchandises toujours au cours des 11 premiers mois de 1400 (l’année iranienne), cette autorité douanière d'Iran a déclaré : « Au cours de cette période, 36 millions 777 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 46 milliards 577 millions de dollars ont été importées en Iran depuis différents pays. »

« Par rapport à la même période l'an dernier, il a augmenté de 19 % en poids et de 36 % en valeur »,a-t-il encore précisé.

Foroud Asgari a poursuivi : « Les principales importations de l'Iran au cours de cette période étaient les produits de base, les intrants, les machines de production, les médicaments et les fournitures médicales et les biens essentiels qui ont été importés pour répondre aux besoins essentiels de la population. »