Valeur des exportations iraniennes : une croissance de 22 % sous le treizième gouvernement

Dans une interview accordée à l'IRNA, Seyyed Rouhollah Latifi a déclaré : « Au cours des cinq premiers mois de cette année iranienne, 13 millions 819 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 16 milliards 631 millions de dollars ont été importées et 45 millions 474 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 17 milliards 661 millions de dollars ont été exportées. »

Il a ajouté : « Du 21 aout au 21 janvier de cette année iranienne, 19 millions et 392 mille tonnes d'une valeur de 24 milliards et 842 millions de dollars ont été importées et 54 millions et 951 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 21 milliards et 102 millions de dollars ont été exportées.

M.Latifi a souligné : « Ces statistiques montrent que depuis le début du 13e gouvernement jusqu'au 21 janvier de cette année, par rapport aux 5 premiers mois de l'année, nous avons connu une croissance des importations de 40 % en poids et de 49 % en valeur. »

Et nous avons eu une augmentation de 21 % du poids et une augmentation de 19 % de la valeur des exportations.

Il a ajouté : « Dans la même période par rapport à l’année dernière (1390), nous avons connu une augmentation de 34% en poids et une augmentation de 46% en valeur en termes d'importations, et une diminution de 2% en poids et une augmentation de 22% en valeur en termes d'exportations. ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench