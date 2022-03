Téhéran est prêt à jouer son rôle diplomatique pour la paix en Ukraine (Raïssi)

Raïssi a souligné, au cours de la réunion du cabinet, que l'Iran, sur la base de ses principes au niveau de la politique étrangère, s'opposait à l'hégémonie et à la reddition, et soutenait le droit de tous les peuples à l'autodétermination.

Il a ajouté que la République islamique d'Iran comprenait les préoccupations de sécurité au cours des décennies concernant le plan d'expansion de l'Atlantique, mais met en même temps l'accent sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de tous les pays du monde.

«Nous sommes fermement convaincus que la diplomatie et l'engagement authentique de toutes les parties envers les engagements internationaux sont le seul moyen juste et durable de sortir de la situation actuelle», a-t-il affirmé.

Le président de la République a souligné la nécessité de préserver la vie et les biens des ressortissants iraniens et des civils, et de recourir au droit international et aux droits de l'homme, par toutes les parties.

Le président a également adressé une lettre au ministère des Affaires étrangères et aux autres autorités compétentes en Iran, de prendre, dans le cadre des instructions précédentes, les mesures nécessaires pour accélérer le rythme des mesures de protection de tous les ressortissants iraniens, en particulier les étudiants universitaires résidant en Ukraine.