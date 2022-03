JCPOA: Washington instrumentalise la question des échanges de prisonniers comme un levier politique

Téhéran (IRNA) - Simultanément aux pourparlers de Vienne, les médias et les responsables occidentaux soulèvent la question de l'échange de prisonniers et tentent de la lier à ces pourparlers et de l'utiliser comme un levier politique contre l'Iran.

Selon l'IRNA, les pourparlers de Vienne sont entrés dans une phase importante, une étape dans laquelle diverses parties, en particulier les États-Unis et l'Europe, doivent prendre des décisions politiques sur les questions en suspens. Mais en même temps, les médias et les responsables occidentaux soulèvent la question des échanges de prisonniers et tentent de la lier aux pourparlers de Vienne. Mais le fait est que les pourparlers d'échange de prisonniers ont toujours eu lieu indépendamment des pourparlers nucléaires. L'Iran et les États-Unis ont eu une affaire d'échange de prisonniers en 2016 dans laquelle quatre Américains ont été échangés en Iran contre sept Iraniens emprisonnés aux États-Unis. Brett McGurk, l'envoyé spécial du président américain à l'époque, était chargé de discuter de l'échange de prisonniers. Même à l'époque de l'ancien président américain Donald Trump, qui a quitté le JCPOA et exercé une pression maximale sur l'Iran, Téhéran a annoncé qu'il était prêt à échanger tous les prisonniers. Cela a montré que la libération de prisonniers iraniens aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux, ceux qui étaient derrière les barreaux pour avoir prétendument violé les sanctions américaines, n'avait rien à voir avec le JCPOA ou les pourparlers de Vienne. L'Iran considère la question des prisonniers et de leur libération comme une question humaine, mais les pays occidentaux ont toujours essayé d'instrumentaliser politiquement cette question et de la lier aux pourparlers du JCPOA. Par exemple, de hauts responsables politiques britanniques ont toujours subordonné la libération des prisonniers britanniques en Iran au paiement de leurs dettes envers Téhéran. Du point de vue de Téhéran, cependant, la question de la dette britannique envers l'Iran est une question qui remonte aux années 1970, et Londres est légalement obligée de payer sa dette, et cette question n'a rien à voir avec d'autres questions. L'IRNA rapporte que l'Iran et la Grande-Bretagne sont parvenus à un accord pour rembourser la dette de Londres au moins trois fois au cours des trois dernières années, mais à chaque fois les responsables britanniques ont refusé de mettre en œuvre l'accord à la dernière minute. L'une des raisons est que les responsables londoniens ont essayé de rester fidèles à la politique de pression maximale de la Maison Blanche. La deuxième raison est que Londres a tenté de lier la question du paiement de la dette à la libération de ses prisonniers. Maintenant, ces derniers mois, en dehors des pourparlers nucléaires, de hauts responsables de divers pays ont à plusieurs reprises négocié pour l'échange de prisonniers. La plupart de ces fonctionnaires viennent de pays qui ne sont pas du tout impliqués dans les négociations. Mais l'administration du président américain Joe Biden, qui fait face à une forte opposition nationale au retour au JCPOA, tente de tirer des résultats politiques de la question humaine des échanges de prisonniers afin de justifier le retour au JCPOA face à l’opposition sur la scène politique des États-Unis. Robert Malley, le principal négociateur américain à Vienne, a également précisé que la question de l'échange de prisonniers n'a rien à voir avec Vienne et est indépendante des pourparlers nucléaires. Mais le gouvernement américain a politisé cette question humane en raison de ses nombreux problèmes internes. La question des échanges de prisonniers a commencé avant les pourparlers à Vienne et peut se concrétiser, qu'il y ait ou non un accord à Vienne. Peut-être que cela aurait dû arriver il y a longtemps. Mais la politisation du dossier par Washington a empêché que cela se produise.