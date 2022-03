Consultations diplomatiques entre les membres européens du JCPOA et les États-Unis

Selon IRNA, Stephanie Al-Qaq, la négociatrice en chef britannique, l'a annoncé dans un message sur Twitter, ajoutant que la réunion d'aujourd'hui s'est tenue à l'Hôtel Impérial de Vienne, la résidence de la délégation américaine. Plus tôt, la troïka a rencontré la délégation iranienne à l'hôtel Coburg, où des pourparlers sont en cours pour lever les sanctions.

Les négociations pour la levée des sanctions, qui ont débuté le 27 janvier, ont atteint un stade où leur succès ou leur échec dépend uniquement des décisions politiques de l'Occident. Si les parties occidentales prennent les décisions nécessaires dont elles sont conscientes, les problèmes restants pourront être résolus et un accord final conclu en quelques jours.

Pour la première fois au huitième cycle, des réunions informelles ont eu lieu avec la présence des chefs des délégations de la République islamique d'Iran, de l'Union européenne et du groupe P4 + 1, et l'état d'avancement des pourparlers a été évalué. Lors de cette réunion, l'équipe iranienne de négociation a souligné la nécessité de décisions plus rapides des parties occidentales pour résoudre certains des problèmes en suspens.

Ali Bagheri, le négociateur en chef de l'Iran, a écrit dans son dernier tweet : « Peu importe à quel point nous sommes proches de la ligne d'arrivée, il n'y a pas nécessairement de garantie de la franchir. Cela nécessite de la vigilance, plus de la stabilité, plus de créativité et une approche équilibrée pour franchir la dernière étape. »

« Pour achever le travail, il y a certaines décisions que les parties occidentales doivent prendre. », a conclu le haut diplomate iranien.