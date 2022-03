Certains ressortissants iraniens sont restés en Ukraine de leur plein gré (Khatibzadeh)

Khatibzadeh a déclaré dans une déclaration à la télévision iranienne mercredi soir : Les première et deuxième phases de la sortie des ressortissants iraniens d'Ukraine sont presque terminées, et nous sommes maintenant dans une phase dans laquelle un certain nombre d'Iraniens restent dans différentes villes en fonction de leur désir.

Il a ajouté : Nous avons encouragé tous les ressortissants iraniens à quitter l'Ukraine et à ne plus rester dans ses villes.

Les rapports qui nous parviennent des différentes régions frontalières de l'Ukraine avec la Roumanie, la Pologne, la Moldavie et la Hongrie indiquent que le processus de traversée se déroule calmement. La crise initiale concernant les Iraniens est presque terminée, et nous travaillons maintenant à la préparation d'un autre vol vendredi pour ramener une autre partie des ressortissants iraniens dans le pays, a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu'il y a actuellement en Pologne environ 600 ressortissants iraniens dans la capitale Varsovie et les villes frontalières où ils ont été hébergés et résidaient, ainsi qu'en Roumanie, et que les chiffres augmentent petit à petit, et bien sûr nous avons des statistiques sur les Iraniens résidant en Ukraine, Nous exhortons tout le monde à nous dire dans quelles villes ils se trouvent actuellement, ou à se déplacer pour entamer la troisième phase de la sortie des Iraniens dans les prochains jours.

Il est à noter que le premier vol transportant des étudiants universitaires iraniens résidant en Ukraine est arrivé mardi à l'aéroport Imam Khomeiny de Téhéran, en provenance de Pologne.