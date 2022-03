Rapatriement des Iraniens résidant en Ukraine : les actions du ministère des A.E.

Selon l'IRNA, afin de fournir des informations sur les mesures prises pour gérer la crise liée à la guerre russo-ukrainienne, en particulier en ce qui concerne l'évacuatin des Iraniens vivant en Ukraine, le Département des Relations publiques du Ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration.

L'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev a publié trois annonces, disponibles sur son site, conseillant aux compatriotes de quitter l'Ukraine par tous les moyens disponibles et dès que possible, et cela avant même du déclanchement de la guerre.

Le communiqué indique : « Afin de suivre et d'évaluer en permanence les développements en Ukraine et de prendre les décisions nécessaires, en février de cette année, le ministère a établi un QG pour la gestion de la crise dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères et avec l’implication de représentants des autorités compétentes des Affaires étrangères. À cet égard, il a mis à jour l'avertissement de voyage vers l'Ukraine et l'a changé en rouge.

L'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev a également publié trois déclarations les 13, 23 et 24 février, et les jours suivants, avertissant sur une éventuelle « situation d'urgence » dans le pays et demandant aux citoyens iraniens de quitter le pays et de prendre des mesures nécessaires avant le déclanchement de la guerre. Bien que la plupart des compatriotes, comme la plupart des étrangers vivant en Ukraine, ne soient pas partis avant l’intervention militaire russe.

Après le début de l'opération russe, les citoyens ont été invités à saisir toutes les occasions de partir et, si cela n'était pas possible, à utiliser les abris désignés.

Les Relations publiques du ministère des A.E. ont ajouté : « Afin de s’informer rapidement et directement sur la situation des citoyens iraniens en Ukraine, une ligne de contact 24 heures sur 24 a été mise en place pour que les familles des citoyens iraniens puissent contacter le ministère et l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Kyiv et pour que leurs collègues soient en contact permanent et présents parmi les citoyens et étudiants iraniens. »

A cela s’ajoute deux contacts téléphoniques du très haut diplomate iranien, Hossein Amir Abdollahian, avec les chefs des missions diplomatiques iraniennes en Ukraine et en Pologne pour les appeler à mettre tous les possibles pour l’évacuation des ressortissants iraniens d’Ukraine.

A cet effet Amirabdollahian a eu également des conversations téléphoniques séparées avec ses homologues ukrainien, russe, hongrois et slovaque, rappelle toujours la déclaration.