Ambassadeur d'Iran en Ukraine : Tous les ressortissants iraniens sont en parfaite santé

Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, Manouchehr Moradi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Ukraine, a publié une vidéo expliquant les dernières mesures prises par l'ambassade pour fournir des services aux Iraniens vivant en Ukraine.

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Kiev a déclaré : « Depuis le début de la crise en Ukraine, l'ambassade de la République islamique d'Iran a consacré toutes ses activités et ses efforts à deux questions fondamentales ; Le premier problème était la protection des citoyens iraniens et les efforts 24 heures sur 24 pour les transférer hors d'Ukraine, et le deuxième problème était de surveiller les développements et d'envoyer des rapports en temps opportun à Téhéran. »

« Dieu merci, et malgré toutes les difficultés qui ont existé en Ukraine, jusqu'à présent, tous nos compatriotes sont en parfaite santé et il n'y a eu aucun rapport de blessures ou de problèmes pouvant mettre en danger la vie de nos compatriotes. », a ajouté Moradi.

Il a ajouté que l'ambassade était à la disposition de nos compatriotes à plein temps ces derniers jours : le numéro de téléphone 24 heures sur 24 de l'ambassade est prêt à répondre à plein temps. Dans les grandes villes ukrainiennes telles que Kharkov et Odessa, nous avons également nommé des personnes pour aider à l'évacuation en temps opportun.

Il a appelé ses compatriotes qui sont encore dans les villes à se réfugier dans un endroit sûr et à quitter les villes dans les zones de conflits, pour se déplacer vers l'ouest de l'Ukraine.

« Il y avait des problèmes dans certaines sorties, et nous avons essayé de résoudre les problèmes de manière appropriée par correspondance. Ma demande est que mes compatriotes, avec tous les documents iraniens dont ils disposent, doivent se rendre aux frontières. Une coordination complète a été effectuée avec nos ambassades. S'ils ont des problèmes avec les documents et les passeports, nos collègues de la section consulaire sont prêts à aider nos compatriotes. », a déclaré l'ambassadeur d'Iran à Kiev.

« En plus des ambassades, le comité de la crise ukrainienne au sein du Ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran aussi est tout à fait prêt à répondre aux questions et aux problèmes que nos compatriotes ont à propos de l'Ukraine. », a noté Moradi.

« L'ambassade de la République islamique d'Iran continuera à fournir des services jusqu'à ce que les dernières personnes présentes en Ukraine et souhaitant se rendre à l'étranger soient envoyées, et ne suspendra ses activités en aucune circonstance. », a rassuré le diplomate iranien.