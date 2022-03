L'Iran fait partie des cinq premiers pays au monde dans le domaine des cellules souches (ministre)

Il a appelé le nombre d'universités médicales dans le pays à 63 et a rappelé : «actuellement 250 000 étudiants étudient dans ces centres».

«Le coronavirus nous a montré que les grandes puissances mondiales, malgré toutes les déclarations de progrès, ne peuvent rien faire pour réduire leurs victimes», a-t-il déclaré.

«Nous vivons dans un pays qui bénéficie du soutien populaire, et grâce à cette confiance, 142 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays jusqu'à présent, et nous avons eu le plus petit nombre de victimes humaines», a-t-il conclu.