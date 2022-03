Le site portugais Sp Fútbol Portugués apprécie l'attaquant iranien de Porto

Sans aucun doute, Mehdi Taremi doit être noté comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue portugaise. L'attaquant iranien de Porto a montré sa grande qualité en Europe et a marqué des buts décisifs pour son équipe, écrit le Sp Fútbol Portugués.

Le 3 mars, Taremi a marqué un but et fourni une passe décisive lors du match aller de la demi-finale de la Coupe du Portugal entre le FC Porto et le Sporting CP.

Porto a battu le Sporting CP 2-1 à l'extérieur. A la 59e minute, Mehdi Taremi a égalisé sur penalty. Evanilson a marqué le but gagnant 5 minutes plus tard.