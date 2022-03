L’Iran ne permettra pas à aucun facteur étranger de nuire aux pourparlers de Vienne (Amirabdollahian)

Un groupe de parlementaires iranien et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, lors d’une réunion lundi, ont eu un échange de vues sur les derniers développements dans le domaine de la politique étrangère, en particulier les développements des pourparlers de Vienne, ainsi que les développements en Ukraine.

Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé que l'Iran se félicitait de la finalisation d'un bon et fort accord à Vienne et a souligné la détermination de Téhéran à respecter ses lignes rouges, et en particulier les garanties économiques effectives et la maximisation des intérêts de la République islamique d'Iran.

« Tout en restant fermes sur nos lignes rouges, nous ne permettrons à aucun facteur externe d'affecter les intérêts nationaux du pays dans les négociations de Vienne visant à la levée des sanctions», a insisté Amirabdollahian.