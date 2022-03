L'Iran enverra l'équipe féminine de volley-ball aux Jeux asiatiques de 2022 après 48 ans

L’équipe iranienne de volley-ball, dirigée par Alessandra Campedelli, participera aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou, en Chine, a annoncé le chef de la fédération iranienne de volley-ball, Mohammadreza Davarzani.

La stratégie de la Fédération est de porter un regard particulier sur le volleyball féminin. Il y a quinze ans, nous avons commencé à soutenir notre équipe masculine de volley-ball et sommes passés de la 27e à la huitième place », a déclaré Davarzani.

L'équipe masculine d'Iran fait partie des 10 meilleures équipes du monde en ce moment et cela a demandé beaucoup d'énergie, mais nous voulons faire de même dans le volleyball féminin iranien, a-t-il ajouté.

« Pour atteindre nos objectifs en volleyball féminin, nous avions prévu d'utiliser les expériences de bons entraîneurs dans le monde. Après avoir consulté Julio Velasco (ancien entraîneur iranien) et d'autres amis, Campdelli nous a été présenté et l'entraîneur italien a commencé à travailler avec la fédération.

«Elle a de l'expérience avec différentes catégories et différents âges. De plus, elle avait travaillé avec l'équipe masculine italienne, et pour cette raison, nous sommes arrivés à la conclusion que Campdelli pouvait aider l'équipe féminine iranienne de volley-ball à atteindre ses objectifs », a déclaré Davarzani.

L'Iran, pour la dernière fois, a participé aux Jeux asiatiques de 1974, où les femmes persanes ont terminé cinquièmes.

Ils avaient également participé au 1966 en Thaïlande et remporté une médaille de bronze.