Pourparlers de Vienne : levée effective et pratique des sanctions, la clé pour parvenir à un accord

Selon l'IRNA, malgré les nouvelles contradictoires sur l'issue des pourparlers de Vienne, il est certain que les pourparlers ont atteint leur phase finale et il est certain que les parties occidentales aux pourparlers devront prendre une décision politique pour parvenir à une conclusion.

La clé pour faire avancer les pourparlers et parvenir à un accord est la levée effective et pratique des sanctions.

Ali Bagheri, négociateur en chef de la République islamique d'Iran, arrivé hier matin dans la capitale autrichienne Vienne après une courte visite de deux jours à Téhéran, a poursuivi ses consultations diplomatiques avec Enrique Mora, coordinateur et représentant de l'UE dans pourparlers de Vienne.

Les négociateurs iraniens à Vienne ont tenté de respecter les lignes rouges de la République islamique d'Iran dans ce cycle de pourparlers.

Le chef de la délégation russe participant aux négociations de Vienne, Mikhail Ulyanov, a déclaré : Nos collègues iraniens défendent « comme un lion » les intérêts nationaux de leur pays.

La déclaration de l'Union européenne sur la vérification et la surveillance des activités nucléaires de la République islamique d'Iran a été publiée conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les pays européens dans la déclaration ont souligné la levée des sanctions comme une partie importante de l'accord.

Malgré des progrès significatifs dans les négociations, quelques questions clés restent à négocier, et des décisions devront être prises à ce sujet dans les capitales.

Un accord final n'a pas encore été conclu mais l’espoir de parvenir à une solution existe, à en croire toutes les parties engagées dans les négociations. Elles ont bien avancé et un accord est en train de prendre forme, confirment les diplomates.

Pour Téhéran il n'y a pas de moment précis pour parvenir à un accord final. Il ne sera possible qu'avec les décisions politiques nécessaires des parties occidentales, à leur tête Washington.

Le huitième cycle des négociations de Vienne a débuté le 27 décembre, où les participants travaillent à la finalisation du projet d'accord et à la prise de décisions sur certaines questions controversées.