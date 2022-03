Stabilisation des prix du pétrole avec le retour du pétrole iranien sur les marchés mondiaux

Selon l’IRNA, Dans une interview accordée a l'IRNA, Le PDG de la société nationale iranienne de pétrole notant qu'avec le début du 13e gouvernement, tous les efforts ont été faits pour que l'Iran non seulement regagne sa part du marché pétrolier, mais aussi pour augmenter cette part, a ajouté : « à cet égard, nous n'avons pas attendu la relance de JCPOA, et les mesures nécessaires sont prises pendant les sanctions et post-sanctions ».

« Les raffineurs européens sont convaincus que l'Iran est un fournisseur durable d'énergie, et c'est pourquoi les Européens tentent de revenir sur le marché pétrolier iranien » a-t-il noté.

Les prix du pétrole continuent à grimper à la suite de la guerre en Ukraine et de la baisse de l'offre sur les marchés mondiaux.

Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre le pétrole et le gaz russes. Cela a entraîné une croissance du pétrole de 7 % au cours des mêmes heures.