L'Iran ne ménagera aucun effort pour aider la Syrie (Haut parlementaire iranien)

Selon l’IRNA citant l'agence de presse officielle syrienne (SANA), le haut parlementaire iranien en visite à Damas a déclaré lors d'une conférence de presse à l’issue d’une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal al-Miqdad : « La relation stratégique entre l'Iran et la Syrie est indissociable et nous avons des points de vue communs sur les développements mondiaux ».

Il a ajouté : « Quiconque ne veut pas que la Syrie et l'Iran existent doit tirer une leçon de l'histoire. Qu’ils sachent que sans le sang des martyrs de la Syrie et de l'Iran, le groupe terroriste Daech n'aurait pas été détruit et que ni l'Europe et ni les États-Unis ne seraient pas aujourd’hui en sécurité. »

Nikzad a poursuivi : « La résistance du Président syrien Bachar al-Assad a conduit à la stabilité et à la résistance de ce pays ».

Le Vice-président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran a réitéré la position de Téhéran sur le rejet de l'intervention étrangère américaine et des sanctions unilatérales contre la Syrie, et a déclaré que Téhéran n'avait fait aucun effort pour aider la Syrie à surmonter cette étape, en particulier dans les domaines du commerce, de l'économie et du carburant.

Le haut parlementaire iranien a également souligné les relations fraternelles entre les deux pays et les nations iranienne et syrienne et a déclaré que Téhéran et Damas sont déterminés à faire un effort sérieux pour parvenir à une véritable participation économique et commerciale, en particulier dans la phase de reconstruction.

Il a indiqué qu'il se trouvait actuellement à Damas pour rencontrer ses homologues et d'autres responsables syriens.

M.Nikzad a déclaré que le but de sa visite en Syrie était de consulter des responsables syriens et de discuter de toutes les questions liées à l'activation des relations parlementaires, économiques et commerciales et d'augmenter leur volume entre les deux pays.

Au cours de l'entretien, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, a souligné la profondeur des relations entre Damas et Téhéran dans tous les domaines, y compris politique, économique et surtout parlementaire, et a déclaré que Damas attache une grande importance à la diplomatie parlementaire et à son rôle important à ce stade.

Faisal Mekdad a appelé au développement des relations économiques bilatérales dans l'intérêt des peuples iranien et syrien.