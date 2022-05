Eslami: Un Plan stratégique nucléaire a été préparé pour un horizon de 20 ans

Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, la cérémonie du 16e anniversaire national de la technologie nucléaire a réuni l'ayatollah Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, Mohammad Eslami, vice-président et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, et un groupe de hauts responsables nationaux et militaires avant midi aujourd'hui (samedi).

« L'absence de ce document est l'une des lacunes organisationnelles les plus fondamentales qui a été mentionnée comme un point important et fondamental dans les études d'experts menées dans les groupes de travail d'études approfondies de la situation actuelle du pays, qui ont été organisées par M. Raïssi. », a ajouté le vice-président iranien.

S'exprimant lors de la cérémonie, Eslami a déclaré: « Pour les membres de la grande et honorable famille de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, c'est un grand honneur et un plaisir que cette année nous organisions la Journée nationale de la technologie nucléaire aux premiers jours du nouveau siècle solaire qui coïncide aussi avec l’arrivée du mois sacré du Ramadan.

Maintenant, après près d'un demi-siècle du fonctionnement de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, nous avons pu observer les performances du 13e gouvernement en peu de temps. Ainsi, en préparant ensemble et en formant un groupe de travail d'élites exhaustifs, nous préparerons un Plan stratégique global de l'industrie nucléaire. »

Les nouvelles réalisations nucléaires dévoilées par le Président Raïssi

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique a déclaré : « Je suis fier d'annoncer que l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a ajouté environ 77 nouvelles réalisations à ses fières réalisations en 1400, parmi lesquelles 29 réalisations liées au domaine de Combustible nucléaire, 19 réalisations liées au domaine de la recherche et développement c'est 15 réalisations liées au domaine de l'approvisionnement en énergie et 14 réalisations liées au domaine de l'application des rayonnements. Aujourd'hui, 9 réalisations principales et exemplaires seront dévoilées par le Président, ces réalisations sont:

1- Plan stratégique global et ses pièces jointes.

2- Compilation des connaissances techniques et construction du premier échantillon de plaques de combustible en silicium afin de remplacer le combustible du réacteur de recherche de Téhéran.

3- Conception et construction d'un système de détoxification de la pistache utilisant la technologie du plasma froid, de cette manière, les champignons et les bactéries du produit à base de pistache sont éliminés.

4- Conception et construction d'un système de plasma froid pour le traitement du cancer. Ce système cible sélectivement les cellules cancéreuses et réduit la douleur et la souffrance des patients atteints de cancer.

5- Production de radionucléide terbium-161 contre les cellules cancéreuses. Dans cette méthode, des particules radioactives sont fixées à la tumeur par l'intermédiaire d'un support spécial en fonction du type de cancer et tuent la cellule cancéreuse localement.

6- Labellisation du kit radiopharmaceutique avec le radiopharmaceutique Gallium 68, conception, synthèse et formulation du radiopharmaceutique Gallium 68-FAPI pour diagnostiquer plus de 28 types de cancers incurables et toutes ses métastases.

7- Production du kit radiopharmaceutique FAPI pour le marquage au radis médicament Lutécium 177, Gallium 68 et Technétium 99

8- Acquérir une technologie pour produire de la poudre de zircone durable, qui peut être utilisée dans diverses industries.

9- Conception et fabrication de ressorts laser par micro-usinage pour réaliser des petites pièces avec une très grande précision.

Un Plan stratégique de l'industrie nucléaire a été préparé pour l'horizon de 20 ans

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé : « Avec les efforts inlassables d'experts iraniens, pour la première fois, le Plan stratégique de l'industrie nucléaire a été préparé pour un horizon de 20 ans a été dévoilé aujourd'hui. Aussi, aujourd'hui, le Plan de développement des ressources humaines, le Plan de développement de l'utilisation des rayonnements, afin de couvrir l'ensemble des productions du pays, notamment dans l'agriculture et l'alimentation, sous la forme de 12 pôles régionaux et le Plan du développement de l'énergie nucléaire, et un projet de la construction d'une nouvelle centrale électrique de 10 000 MW, sera également dévoilé. »

« Surtout cette année, qui est l'année de la production, fondée sur la connaissance et la création d'emplois, avec un programme complet pour approfondir l'autosuffisance industrielle, y compris des projets de réacteurs de recherche de 10 et 40 MW, ainsi que la première Centrale nucléaire à 100% iranienne de 360 ​​MW. Avec la capacité des unités de recherche, industrielles et exécutives du pays, nous pouvons élever le niveau de l'industrie nucléaire d’Iran, et avec ce mouvement, nous pouvons enregistrer des progrès durables au nom de la grande nation iranienne. », a conclu le Dr. Eslami.