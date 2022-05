La Marine iranienne résolue à offrir « une présence forte et durable » dans les eaux internationales

Anzali - IRNA - Le Commandant de la Marine de l'Armée de la République islamique d'Iran (RII) a déclaré jeudi que l'un des objectifs de la Marine est une présence « continue et forte » dans les eaux internationales et lointaines et a ajouté : «Cet objectif a été fixé conformément aux ordres du Commandant en chef, et trois programmes navals à long terme sont prévus à cette fin pour cette année, qui se tiendront bientôt. »

Selon le correspondant de l'IRNA, l'amiral Shahram Irani a déclaré jeudi soir 14 avril que le déploiement de navires dans le nord et le sud est à l'ordre du jour de la Marine de l'Armée de la RII cette année : « Selon les conditions de la Marine, dont la zone d'opération est hors des frontières et dans l'arène internationale, cette opération est définie dans plusieurs domaines », a-t-il dit. Selon lui, l'un de ces domaines consiste à participer à des programmes de formation et à mener des exercices opérationnels en mer et en côte de manière combinée et conjointe en invitant des pays. « Le programme s'est déroulé en deux étapes sur la côte sud-est du pays et la marine a participé à des exercices et à des manœuvres combinés d'autres pays », a-t-il ajouté. L'amiral iranien Shahram Irani a ajouté : « Récemment, le destroyer entièrement iranien Dena a participé à l'exercice combiné IFX 2022 dans le port indien de Goa avec la participation de 10 pays. L'Iran était l'un des cinq pays qui ont envoyé des navires à l'exercice. »