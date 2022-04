Al-Kazemi envoie un groupe de travail en Iran concernant l'approvisionnement en gaz de l'Irak

Le bureau d'Al-Kazemi a déclaré, dans un communiqué, que ce dernier a présidé, aujourd'hui, une réunion du Conseil ministériel de l'énergie, en présence de la personne en charge de la gestion du ministère de l'Electricité et des cadres supérieurs du ministère.

Il a indiqué avoir écouté une explication détaillée de la réalité de l'énergie électrique au cours des prochains mois dans les domaines de la production, du transport et de la distribution, ainsi que de l'entretien des postes électriques.

La réunion a été marquée par une discussion sur l'état actuel de l'électricité, les préparatifs en cours pour fournir de l'électricité et des mesures proactives pour résoudre les problèmes et les obstacles susceptibles d'entraver l'augmentation de la production et de provoquer une crise potentielle en été.

Selon le communiqué, qui ajoute que la réunion a abordé les mécanismes de communication avec la partie iranienne, concernant la fourniture de gaz iranien.

À cet égard, Al-Kazemi a ordonné l'affectation d'une équipe de travail du ministère de l'Électricité pour se rendre en Iran, afin de résoudre les problèmes liés à la partie iranienne concernant l'approvisionnement en gaz de l'Irak.

Le Premier ministre a indiqué la nécessité de prendre des mesures pratiques en surmontant tous les obstacles auxquels sont confrontées les opérations de production, de transport, de distribution et de maintenance afin d'assurer plus d'heures d'approvisionnement des citoyens en électricité pendant l'été.