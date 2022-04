Afrique : le renforcement des relations bilatérales, à l'ordre du jour de la politique étrangère de RII (Amir Abdollahian)

Selon l'IRNA, lors d'une conversation téléphonique avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Merzoug, mardi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, le félicitant pour le mois sacré du Ramadan et sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, a exprimé la volonté de la République islamique d'Iran de développer les relations bilatérales avec ce pays et déclaré : « La République islamique d'Iran se félicite de l'élargissement des relations avec la Mauritanie. »

Amir Abdollahian a considéré le renforcement des relations bilatérales et de la coopération avec l'Afrique comme l'une des principales questions à l'ordre du jour de la politique étrangère de la République islamique d'Iran et a ajouté : « Les relations avec les pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord seront poursuivies dans la même direction ».

La République islamique d'Iran se félicite du cessez-le-feu au Yémen et espère voir un dialogue yéménite-yéménite en se concentrant sur la levée du siège et en continuant à mettre fin à la guerre au Yémen.

Dans une autre partie de cette conversation téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son remerciement pour les positions de principe de la Mauritanie en faveur du peuple opprimé de Palestine et a déclaré : « Malheureusement, nous avons été témoins de l'attaque des forces de l'occupation sioniste contre la mosquée Al-Aqsa pendant le mois sacré du Ramadan, et nous espérons que le peuple palestinien réalisera ses droits historiques avec le soutien des pays et des nations islamiques. »

Dans cette conversation téléphonique, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a félicité son homologue iranien pour le mois sacré du Ramadan et a qualifié les relations entre les deux pays de fortes et honnêtes.

Se référant aux capacités existantes, il a indiqué : « La Mauritanie se félicite de la coopération de la République islamique d'Iran dans le développement de ses infrastructures et de ses avantages mutuels. »

Concernant la question palestinienne, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a souligné la position de principe des deux pays sur le soutien au peuple palestinien opprimé. Il a également exprimé l'espoir qu'une solution appropriée soit trouvée à la crise yéménite.

Mohamed Salem Merzoug a également exprimé l'espoir qu'avec la poursuite des consultations entre les deux pays, les deux pays développeront et élargiront davantage les relations bilatérales.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Mauritanie ont également souligné l'importance de continuer à discuter des relations bilatérales, ainsi que des questions fondamentales du monde islamique, et se sont mutuellement invités à se rendre dans leurs pays respectifs.

