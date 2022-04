Afghanistan: Daech revendique un attentat contre une mosquée chiite à Mazar-i-Sharif ayant fait au moins 30 morts

Au moins 30 personnes ont été tuées et 90 blessées dans une explosion ayant frappé le 21 avril une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan, deux jours après un attentat contre une école d’un quartier chiite de Kaboul.

La sécurité s’est améliorée en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août et le retrait des troupes américaines. Mais des attaques, essentiellement revendiquées par les terroristes de Daech, surviennent toutefois encore régulièrement. Le 19 avril, au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans deux explosions ayant frappé une école pour garçons d’un quartier de Kaboul largement peuplé par des membres de la minorité chiite hazara.

Saeed Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne, a exprimé ce jeudi l'inquiétude de Téhéran face aux «incidents amers» en Afghanistan à la suite des informations faisant état de multiples explosions dans diverses villes du pays voisin.

Khatibzadeh, dénonçant les attentats terroristes aveugles qui ont visé des personnes dans des mosquées pendant le mois sacré du Ramadan, a qualifié d'odieuses les actions terroristes contre les fidèles musulmans qui jeûnent.

