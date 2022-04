L’autodestruction du système, soi-disant « Dôme de fer » du régime sioniste

Les images diffusées du tir des missiles anti-aériens « Dôme de fer » montrent que les missiles de deux systèmes proches qui tirent simultanément, s'interceptent et s'abattent !

Des dizaines missiles du système « Dôme de fer » tirés juste pour abattre un mortier tiré depuis Gaza

Le système de défense aérienne du régime sioniste, qui était confus pour intercepter un mortier tiré depuis la bande de Gaza, a tiré des dizaines de missiles pour abattre le mortier.

Selon Al-Mayadeen TV, une source proche de la résistance palestinienne a déclaré à la chaîne libanaise que le système « Dôme de fer » avait tiré des dizaines de roquettes sur des mortiers tirés depuis la bande de Gaza.

Des photos de la perturbation du système israélien soi-dosant « Dôme de fer » ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Suite à l'incapacité du « Dôme de fer » à intercepter la faible roquette Mini-Katioucha du Gaza, ces roquettes ont frappé avec succès la ville de Sdérot, blessant quatre sionistes.

Utilisation des lance-missiles antiaériens par la résistance palestinienne

A 01h35 ce matin (heure locale), les combattants de Kataeb al-Qassam (branche armée du Hamas) ont riposté en tirant des missiles sol-air sur les avions de chasse du régime sioniste dans le ciel de la bande de Gaza.

Selon Al-Mayadeen TV, des sources dans la bande de Gaza ont rapporté que les forces de résistance ont tiré un missile sol-air sur les avions de l’armée sioniste.

C'est la deuxième fois en une semaine que la résistance palestinienne tire des missiles sol-air sur des avions de chasse israéliens lors d'une offensive militaire à Gaza.

Le mouvement Fatah, d'autre part, a condamné l'escalade des attaques des sionistes contre la bande de Gaza, la qualifiant de distraction des événements à Jérusalem occupée.

Le mouvement du Jihad islamique a également averti que la résistance palestinienne surveillait en permanence le comportement des occupants. La résistance palestinienne ne permettra pas aux occupants et à leurs colons d'attaquer la mosquée Al-Aqsa.

Les médias en hébreu ont également rapporté que les sionistes vivant dans des villes proches de la bande de Gaza ont fui vers le refuge par peur des missiles et des roquettes.

Efforts des médiateurs pour mettre fin au conflit à Gaza

Au cours de la dernière heure et demie, les groupes de résistance palestiniens ont reçu plus de 36 appels de divers pays arabes et étrangers afin d'empêcher l'escalade des tensions et des affrontements et de ne pas répondre aux attaques de l'armée israélien.