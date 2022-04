Daech a intensifié ses actes terroristes en Afghanistan, déplore la mission iranienne à l’ONU

Selon l'IRNA, Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante permanente adjointe de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, s’exprimant vendredi 21 avril (heure locale) à l’occasion d’une réunion de haut niveau sur « La stratégie nationale et le plan d'action de la République du Tadjikistan pour combattre le terrorisme et Extrémisme 2021-2025 », a ajouté : « Ce n'est un secret pour personne que la présence de Daech en Afghanistan a intensifié les activités terroristes dans la région.

Réagissant aux récentes tristes évolutions madame Ershadi a déclaré : « À cet égard, la République islamique d'Iran (RII) condamne les récents attentats terroristes en Afghanistan, qui ont tué des dizaines d'innocents, dont notamment des enfants. »

« La République islamique d'Iran est profondément préoccupée par ces événements tragiques en Afghanistan et nous appelons les autorités afghanes à prendre des mesures immédiates pour identifier les auteurs de ces crimes odieux et les traduire en justice », a exigé la représentante adjointe de l'Iran auprès de l'ONU.

Pour la diplomate les politiques irresponsables des acteurs étrangers sont à l’origine de la situation désastreuse dans la région.

Madame Ershadi a également exprimé le soutien de la République islamique d'Iran aux efforts du Tadjikistan pour lutter contre le terrorisme, affirmant que la République islamique d'Iran attache une grande importance à la coopération avec la République du Tadjikistan dans divers domaines, y compris les questions de sécurité.

