L’Iran est « la plus grande puissance de missiles et de drones » en Asie occidentale

« Aujourd'hui, nous sommes la plus grande puissance balistique et de drones dans la région de l'Asie occidentale, et cette puissance est inépuisable car elle puise ses racine aux capacités et au savoir-faire intérieurs et nationaux. L'autonomisation et le renforcement de la Défense par le CGRI ne se limite pas aux frontières intérieures. Le CGRI a su et cela intelligemment aider à renforcer les pouvoirs nécessaires pour défendre l'islam et les intérêts nationaux au-delà des frontières géographiques iraniennes. »

« Aujourd'hui, nous assistons à la supériorité de la République islamique et du Front de la Résistance en ce qui concerne les équations politiques, militaires et géopolitiques de la région et du monde », a fait valoir le général Nilforoushan à l'occasion d'une interview accordée ce dimanche 24 avril à l'IRNA.

« Dans le domaine de la vraie lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le Corps des gardiens de la Révolution islamique, qui est né et a grandi à l'école de l'islam noble a vraiment affronté le terrorisme et l'extrémisme », a-t-il précisé pour dire : « Étant donné que l'école de pensée de l'IRGC est une école divine inviolable, elle résiste et s'oppose aux écoles de pensée politiques et idéologiques déviantes. »

La confrontation du CGRI aux courants déviants et au terrorisme est double ; C'est-à-dire qu'il confronte à la fois d’une façon pacifique (constructiviste) et offensive. Partout où il y a une confrontation positive et qu'aucun danger ne se fait sentir, une confrontation offensive sera évitée, mais partout où on juge nécessaire et où le danger pour l'humanité est sérieux, le CGRI se dressera à part entière contre le courant déviant et y fera face avec force et fermement. », a fait savoir le haut général.

« Aujourd'hui, nous sommes les créateurs de modèles de comportement et d’approche stratégiques, opérationnels et tactiques, créatifs et inconnus pour l'ennemi ayant des dimensions différentes et complexes à tel point que l'ennemi n'est pas en mesure de les saisir, et donc devant nous il fait face à l'incertitude », a conclu le Chef adjoint des Opérations du Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI), le général Nilforoushan.

