L'ambassadeur de Cuba salue le rôle de l'IRNA dans le reflet des réalités

L’ambassadeur de Cuba en Iran, Alberto González Casals, a effectué, ce lundi, une visite au siège de l’Agence de presse de la République islamique d’Iran (l’IRNA) à Téhéran, et s’est entretenu avec le directeur général de l'agence, M. Ali Naderi.

M. l’ambassadeur a souligné la nécessité d'une résistance contre le terrorisme médiatique étant donné que, selon lui, l'Occident utilise des ressources incroyables pour créer l'unité contre l'Iran et Cuba.

Quant à lui, le chef de l'IRNA a déclaré que l'Iran et Cuba avaient de nombreux points communs, dont le plus important est la résistance aux sanctions brutales des États-Unis.

M. Naderi a exprimé l’espoir que les deux pays, grâce aux coopérations médiatiques, puissent ouvrir la voie à une coopération renforcée pour contrer les pressions oppressives des États-Unis, ainsi qu'accroître la coopération dans le domaine économique.

L'ambassadeur de Cuba a également déclaré «Partout où je vais, j'ai été témoin de l'hospitalité des Iraniens. Les médias occidentaux tentent d'ignorer l’hospitalité des Iraniens. Pendant le peu de temps que j'ai passé en Iran, j'ai réalisé qu'il existe un fort potentiel de coopération avec l'Iran. Nous avons des liens politiques et historiques forts.

L’ambassadeur a ajouté que selon Fidel Castro, les relations entre l'Iran et Cuba sont historiques et que ces relations ne sont pas seulement dues à un ennemi commun. C'est la solidarité et l'amitié des nations des deux pays qui ont rapproché Téhéran et La Havane.

L'ambassadeur a également souligné la nécessité de lancer un vol entre Téhéran et La Havane.

