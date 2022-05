Le soutien de l'Occident au régime d'apartheid israélien ne connaît pas de limites (L’analyste britannique)

Il a souligné les crimes continus du régime sioniste en Palestine occupée, notant qu'Israël est un régime raciste située dans une terre occupée et c'est un élément anti-démocratique qui a privé la Palestine de son droit de vote.

Il a commenté la duplicité de l'Occident en ne condamnant pas les crimes du régime sioniste et a déclaré que l'hypocrisie et le soutien continu de l'Occident à la violence israélienne en Palestine n'avaient pas de limites.

La marche de la Journée internationale de Qods dans les rues de Londres

Ce dimanche, la capitale britannique, Londres, a été témoin de la marche de la Journée internationale du Qods, avec la participation d'une grande foule de musulmans jeûneurs, d'activistes de la société civile et de courants défendant les droits de l'homme et les anti-guerres ; en plus d'un certain nombre de militants juifs et chrétiens opposés au régime sioniste.

Les foules massives présentes à la marche de la Journée internationale du Qods à Londres, qui a commencé cette année, après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie di coronavirus, ont organisé un rassemblement devant le ministère de l'Intérieur britannique, levant des banderoles et des banderoles écrites en anglais et en arabe, en défense du peuple palestinien opprimé, exigeant la libération d'Al-Qods Al-Sharif et dénonçant les crimes du régime israélien.

Les participants à cette marche ont également exigé de briser le siège de la bande de Gaza et de dénoncer les crimes de l'occupation.

Il convient également de noter les grandes foules d'activistes juifs et chrétiens opposés au sionisme mondial, qui ont participé à la marche de la Journée internationale du Qods à Londres.

Au cours de cette manifestation, les manifestants ont brandi des banderoles en défense de la Palestine et de son peuple opprimé et ont dénoncé les massacres commis par l'entité sioniste à leur encontre ; Ils ont également hissé les drapeaux de la Palestine, du Liban et de l'Iran.

Il est à noter que le kamikaze de la révolution islamique en Iran, l'imam Khomeiny (que Dieu soit satisfait de lui), était appelé chaque année le dernier vendredi du mois béni du Ramadan.

Le titre de la Journée internationale du Qods, une victoire pour la cause palestinienne et la mobilisation des peuples du monde entier pour défendre la Palestine et les aspirations de son peuple opprimé, et pour faire la lumière sur les massacres commis par l'entité sioniste usurpatrice contre les femmes, les enfants et les personnes âgées de ce pays occupé.

