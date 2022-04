Les manifestants portaient en main des banderoles et les drapeaux palestiniens et scandaient des slogans en faveur du peuple opprimés dont les droits les plus élémentaires ont été bafoués depuis maintenant 7 décennies.

Les manifestants ont condamné la récente agression militaire israélienne, les politiques de la judaïsation de la noble Qods et les actions arbitraires contre les Palestiniens.

