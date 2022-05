Les sanctions ciblent le développement économique des pays (Mission iranienne à l’ONU)

Selon l'IRNA, Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, s’exprimant lors de la 55e session de la Commission de la population et du développement mardi 27 avril, heure locale a ajouté : « Ces sanctions oppressives ont rendu très difficile pour les personnes vulnérables dans les pays sous sanctions, y compris la République islamique d'Iran, l'accès aux articles et fournitures médicales de base, ce qui met en danger la vie et la santé des citoyens. »

La diplomate de haut rang de la République islamique d'Iran a ajouté : « En outre, la fourniture de médicaments, d'équipements et de produits de santé en raison de graves restrictions sur les ressources en devises, s'est heurtée à de graves obstacles, une situation qui provoque la violation des droits à la santé et à la vie des personnes dans pays sous sanctions ».

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter