Pour l’attaquant iranien du Bayer Leverkusen, gagner la Ligue des Champions est « possible »

Selon IRNA, Sardar Azmoun, qui a récemment marqué son premier but en Bundesliga pour le Bayer Leverkusen, a déclaré au magazine sportif Kicker : « Quand je suis arrivé à Leverkusen, j'ai été blessé pendant un mois, puis j'ai été touché par le Coronavirus. Après cela, j'ai eu deux infections bactériennes plus graves que Covid19. Ces événements ont rendu mon travail très difficile. Cependant, j'ai atteint les conditions de jeu et me voilà parmi l’équipe sur le terrain. »

« Je suis prêt maintenant et je ne suis pas loin de ma meilleure condition physique », a ajouté Azmoun. « J'étais content quand j'ai marqué le but, mais quand je suis arrivé ici, je ne pensais pas au nombre de buts que j'allais marquer. Je suis venu ici pour gagner. C'est la chose la plus importante pour moi. Si vous travaillez dur, vous marquerez des buts », a conclu l’attaquant international iranien qui joue pour le Bayer Leverkusen en Allemagne.

Le Bayer Leverkusen est actuellement troisième de la Ligue allemande de football avec 55 points.

