Amir Abdollahian a appelé à des services consulaires réguliers pour les Iraniens vivant en Roumanie

Selon l’IRNA, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Roumanie a rencontré, samedi 30 avril, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Roumanie a présenté un rapport sur les derniers développements dans les relations entre les deux pays, en particulier les questions liées aux Iraniens vivant dans le pays.

Faisant référence à l'importance des relations entre la République islamique d'Iran et la Roumanie, Amir Abdollahian a également souligné la nécessité de suivre et de mettre en œuvre les questions en cours des deux pays, ainsi que les questions liées aux Iraniens vivant en Roumanie, et de leur fournir des services consulaires régulières.

