Rafaël Grossi : Nous sommes préoccupés par l'exercice nucléaire russe

Selon l’IRNA, Grossi a déclaré mercredi 8 mai à CNN : Bien que l'agence ne soit pas directement responsable de cela, nous sommes profondément préoccupés.

Il a ajouté : Nous pensons que cet exercice va accroître la complexité de la situation et nous pensons que les armes nucléaires ne doivent jamais avoir leur place dans ce conflit (ukrainien) ni dans aucun autre conflit.

Grossi a poursuivi : "Nous sommes très prudents car lorsque de tels développements se produisent, les tensions augmentent à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhia." Lorsqu’il s’agit de cette centrale, nous avons des responsabilités. »

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'il avait commencé à préparer des exercices nucléaires et que les unités de missiles et navales pratiquaient l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques.

Le ministère a ajouté que cet exercice était organisé en réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces des responsables occidentaux.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré samedi que les exercices de quatre mois de l'OTAN près des frontières russes prouvent que l'alliance militaire se prépare à un éventuel conflit avec Moscou.

Elle a annoncé dans un communiqué : Actuellement, le plus grand exercice de l'OTAN après la guerre froide se déroule près des frontières de la Russie. Dans leurs jeux, des actions de l'OTAN contre la Russie sont mises en pratique par tous les moyens, y compris les armes conventionnelles et combinées.

Elle a souligné : Nous devons accepter que l'OTAN se prépare sérieusement à un éventuel conflit avec nous.