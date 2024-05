Le Hamas attaque Biden après ses remarques conditionnant le cessez-le-feu à Gaza à la libération de prisonniers israéliens

Dans une déclaration, le mouvement a condamné la position de M. Biden et l'a considérée comme un recul par rapport aux résultats du dernier cycle de négociations qui a conduit à l'acceptation de la proposition des médiateurs égyptien et qatarien, au vu et au su du médiateur américain.

Le mouvement a ajouté qu'« à toutes les étapes des pourparlers visant à mettre fin à l'agression, il a fait preuve de la flexibilité nécessaire pour progresser vers un accord », notant qu'il a couronné cette approche en acceptant la dernière proposition, avant que Netanyahu et son gouvernement ne s'empressent de se détourner de cette voie en lançant son agression contre notre peuple à Rafah, Jabalia et Gaza, et en intensifiant brutalement ses massacres dans diverses zones de la bande de Gaza.