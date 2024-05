Un groupe d'ambassadeurs étrangers en poste à Téhéran a visité l'hôpital Barkat

Des ambassadeurs et des représentants d’Arabie saoudite, d’Émirats arabes unis, de Jordanie, de Syrie, d’Irak, de Liban, de Yémen, de Palestine et de Sénégal ont visité l'hôpital Barkat spécialisés en cancérologie.

Au cours de la visite, les ambassadeurs se sont familiarisés avec les équipements modernes et avancés de l’hôpital et ont exprimé leur satisfaction à l'égard des installations et des services fournis.

En plus, les ambassadeurs et représentants ont également exprimé leur intérêt pour des domaines tels que le tourisme de santé et le transfert de connaissances en médecine.