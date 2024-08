Le bureau des médias a condamné le ciblage des journalistes palestiniens et a tenu l'occupation pour entièrement responsable de ces crimes, et a appelé la communauté internationale à la poursuivre devant les tribunaux internationaux et à faire pression pour qu'elle mette fin à l'agression.

Il convient de noter que le martyr Hamza Murtaja a été tué mardi après que l'occupation a bombardé une école abritant des personnes déplacées à l'ouest de la ville de Gaza.